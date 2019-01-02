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Çin'den sert mesaj

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Tayvan sorunuyla ilgili sert mesajlar verdiği konuşmasında, sorunun Çin’in iç meselesi olduğunu, bu konuda dış müdahaleye izin vermeyeceklerini söyledi.

Çin'den sert mesaj

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkenin başkent Pekin'de bugün düzenlenen toplantıda konuştu. "Çin halkının işlerine Çin halkı karar vermelidir" diyen Xi, Tayvan meselesinin Çin'in temel çıkarları ve Çin halkının ulusal bağları ile ilgili olduğunu söyledi.

Çin'in yeniden birleşmesinin, diğer ülkelerin Tayvan'daki ekonomik çıkarlarına ve diğer meşru çıkarlarına zarar vermeyeceğini savunan Xi Jinping, "Bu, diğer ülkelere yalnızca daha çok kalkınma fırsatı getirecek, Asya Pasifik bölgesinin ve dünyanın refah ve istikrarına olumlu enerji katacaktır" diye konuştu.

Tayvan'da ve anakarada yaşayan Çinlileri, barışçı yeniden birleşmenin gerçekleşmesi için çalışmaya çağıran Xi Jinping, "Çin yeniden birleşmelidir ve birleşecektir" dedi.

Xi, Tayvan'da bağımsızlık arayışı içinde olan ayrılıkçılara ve konuya müdahil olmaya çalışan dış güçlere yönelik sert bir mesaj vererek, "Güç kullanmaktan vazgeçtiğimize dair bir söz vermediğimiz gibi, gerekli tüm tedbirleri alma hakkını da saklı tutuyoruz" dedi.

Etiketler; #çin
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