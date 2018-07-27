Çin'in Suriye özel temsilcisi Xie Xiaoyan (Şie Şiaoyan) Suriye'yi ziyaret etti. Xie, (Şie) Suriye'de siyasi çözüm sürecinin hızlandırılması ve terörle mücadele konularında Suriye ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Çinli temsilci, Süveyda'da yaşamını yitirenler için de baş sağlığı diledi.

Çin'in Suriye özel temsilcisi Xie Xiaoyan (Şie Şiaoyan) Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti.



Xie, Suriye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye Milli Uzlaşı İşleri Bakanı Ali Haydar ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktad'la görüştü.



Suriye Başbakan Yardımcısı, ülkedeki siyasi durum ve terörle mücadele konularında Xie'yi bilgilendirdi. Suriye'nin siyasi çözüm sürecinde Çin'in daha büyük rol oynamasını beklediklerini ifade etti.



Çinli temsilci, Suriye'de siyasi çözüm sürecinin hızlandırılması, terörle mücadele, mültecilerin uygun şekilde yerleştirilmesi gibi konularda anlaştıklarını söyledi.



Şie, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemini vurguladı. Ancak, IŞİD gibi terör örgütleriyle mücadelede çifte standartlar uygulanmaması gerektiğine dikkat çekti.



Xie Xiaoyan, savaş sonrası Suriye'nin yeniden yapılanma çalışmalarında Çin'in yardımları olacağını söyledi.



Çinli Temsilci, ülkesinin Süveyda'da sivillere karşı yapılan terör saldırılarını kınadığını belirtti. Suriye ve şehitlerin ailelerine taziyelerini iletti, yaralılara da acil şifalar diledi.



Şie Suriye ve Çin arasında tarihi derin köklere dayanan sağlam dostluk ilişkilerinin bulunduğunu, bu ilişkileri geliştimeye özen gösterdiklerini kaydetti.

