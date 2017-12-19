ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni ulusal güvenlik stratejisini açıklayıp Rusya ve Çin'i 'ABD değerlerine meydan okuyan rakipler' olarak tanımlamasına Pekin yanıt verdi: Artık Çin'in yükselişini kabullenin.

Trump'ın dün açıkladığı 68 sayfalık ulusal güvenlik stratejisi belgesinde Pekin'in 'tek Çin'e bağlı addettiği Tayvan'la 'güçlü ilişkilerin korunması', Tayvan'ın 'meşru savunma ihtiyaçlarının karşılanması' teyit ediliyor, Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bölgeler yüzünden gerilim yaşadığı Güneydoğu Asya ülkeleriyle ittifaklara 'yeniden enerji kazandırmak' vurgusu yapılıyor, Çin yine 'teknoloji hırsızlığıyla' suçlanırken Çinlilere vize kısıtlaması ve piyasa bariyerlerinden söz ediliyor. Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'nın değerlendirmesinde ise stratejisi belgesinin Trump'ın yönetimindeki 'sertlik yanlılarının zaferi' olduğu, ABD ile Çin'in ekonomik ilişkilerinin daha fazla baskı ve meydan okumayla karşılaşmasına yol açacağı dile getirildi.



'BENCİLLİK, İZOLASYONİZM'



Çin'in Washington Büyükelçiliği de ABD yönetimine eskimiş düşünce biçimlerini ıskartaya çıkarma çağrısı yaparken şunları söyledi: ''Kendi ulusal çıkarlarınızı başka ülkelerin çıkarlarından ve uluslararası topluluğun ortak çıkarlarından üstün tutmanız bencilliktir. Bu ABD'yi izolasyonizme götürür. Çin tarafı ABD dahil dünyanın tüm ülkeleriyle karşılıklı saygı temelinde barışçı biçimde birlikte yaşama istiyor. ABD de Çin'in gelişmesini, kalkınmasını kabul edip kendini buna uyarlamalı.''



'ABD'NİN ÇİN'İ DİZGİNLEMESİ İMKANSIZ'



Çin Komünist Partisi'nin yayın organlarından The Global Times, belgenin Washington'ın 'Çin'in yükselişini bir gerçeklik olarak kabul etmekteki isteksizliğini' yansıttığını belirtip ''Çin'in devasa boyutu ve gücü düşünüldüğünde ABD'nin Çin'i dizginlemesi imkansızdır. Washington'ın endişeninin temelinde yatan sebep, Çin'in büyümeye, nüfuzunu yaymaya her halükarda devam etmesidir'' dedi.



TAYVAN SORUNU ISINIYOR



Trump, seçim döneminde Çin'e karşı ticaret savaşı söylemiyle kampanya yürütüp başkanlık koltuğunu oturduktan sonra ticaretten Kuzey Kore'ye dek birçok konuda Çin'le işbirliği yoluna gitti, Trans Pasifik İşbirliği Anlaşması’nı (TPPA) rafa kaldırarak Çin'in ekonomik genişlemesinin önünü açtı, ama Asya-Pasifik'te askeri liderliği bırakmadı. Trump'ın Tayvan'da geçen yıl devlet başkanı seçilen ve 'tek Çin, iki yönetim' politikasını desteklemeyi reddeden Tsai Ing-wen ile telefonda görüşmesi de dikkat çekmişti. Zira 1979 yılından beri ilk kez bir ABD Başkanı Tayvan lideriyle doğrudan telefon görüşmesi yapıyordu. Trump'ın geçen ay Amerikan donanması gemilerinin Tayvan'ı ziyaretine izin veren bir yasa imzalaması da Çin devlet medyasında diplomatlara dayandırılarak ''Bunun olduğu gün anavatan yavru vatana saldırır'' yorumlarının yayımlanmasına yol açtı.



DEV ORDUDAN YENİ İPEK YOLUNA



Çin ise ABD'den sonra en çok askeri harcama yapan ülke konumuna gelirken 'Yeni İpek Yolu' da denilen milyarlarca dolarlık 'Bir Kuşak, Bir Yol' projesiyle Asya'dan Avrupa ve Afrika'ya uzanan bir ekonomik girişim başlattı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'den boşalan küreselleşmenin şampiyonluğuna soyundu. Pazartesi günü Çin savaş uçakları okyanusta muharebe becerileriyle ilgili tatbikat yaptıkları gerekçesiyle Tayvan çevresinde tur attı./Sputnik