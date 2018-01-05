Çin Halk Cumhuriyeti yetenekli yabancıları ülkesine davet ediyor. Pekin Yönetimi, bilim adamlarına, girişimci ve teknoloji şirketi liderlerine 10 yıllık vize vereceğini açıkladı. Bir başka kolaylık ise Türk vatandaşlarına olacak. Türk vatandaşlarının Çin vizesi başvurularında artık internetten randevu sistemine geçiliyor

Çin Başbakanı Li Keçiang, ülke ekonomisinin yeniden yapılandırılması için kritik bir eşikte olduklarını açıkladı. Keçiang, bu kapsamda yabancı uzmanlara yönelik daha açık bir politika benimsenmesi gerektiğini söyledi.



Ardından Çin Halk Cumhuriyeti yeni bir uygulama başlattı.



South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Pekin yönetimi, "yetenekli" yabancıların ülkedeki kalkınmaya katkı sağlaması için 5 ila 10 yıl süreli çok girişli vize uygulaması başlattı.



Teknoloji şirketi sahipleri, girişimciler ve bilim adamlarını ülkeye kazandırmayı hedefleyen uzun süreli vizeye başvuru, internet üzerinden ücretsiz olarak yapılabilecek. Başvuranlar vize almaları halinde Çin'de tek seferde 180 gün kalabilecek, bunun yanı sıra aile ve çocuklarını getirebilecek.



Ülkede 2016'da yabancılar için değerlendirme sistemi uygulamaya konmuştu. Bu uygulamayla, Nobel Ödülü kazananlar, başarılı sporcular, akademisyenler, finans uzmanları "yüksek yetenekli" grubuna alınarak ülkeye çekilmeleri amaçlanmıştı.



Vize işlemleriyle ilgli bir başka gelişme de Türk vatandaşlarını ilgilendiriyor.



Türk vatandaşlarının Çin vizesi başvurularında internetten randevu sistemine geçiliyor, iş ve ticari amaçlı seyahatlerde resmi makamlardan davetiye alma zorunluluğu kalkıyor.



Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, ticari başvurularda Çin’in resmi devlet kuruluşlarının vereceği davet mektubu zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.



Önen, "1 Ocak 2018'den itibaren uygulanmaya başlanan değişikliklerin memnuniyet verici olduğunu, bu adımların devamını beklediklerini" söyledi.



ulusal.com.tr