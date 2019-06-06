Çin ile Rusya'nın diplomatik ilişkilerinin başlamasının 70'inci yılı nedeniyle iki ülke liderleri Moskova'da bir araya geldi. Çin Devlet Başkanı Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Putin, ticarette ulusal paranın kullanımının artması için yeni bir anlaşmaya imza attı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin-Rus diplomatik ilişkilerinin başlamasının 70'inci yıldönümünde, Rusya'ya resmi ziyarette bulundu.



Çin Devlet Başkanı Şi, Kremlin Sarayı'nda Rus lider Putin ile bir araya geldi. İki lider uluslararası açıdan önemli sonuçları olacak bir anlaşmaya imza attı. Yapılan anlaşmaya göre; Rusya ile Çin, ticarette ruble ve yuan kullanımı daha da yaygınlaştıracak. Hükümetler arasında yapılan anlaşma ayrıca bankacılık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanmasını da amaçlıyor.



Toplantının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaptığı görüşme sonrasında basına ortak bir açıklama yaptı.



Putin, Çin'in Rusya'nın önde gelen dış ticaret ortağı konumunda olduğunu belirtti. Geçen yılki ticaret hacminin 108 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştığını vurguladı.



Rus lider ayrıca iki ülkenin de silahların yayılmasını önleme konusundaki mevcut anlaşmaları tahrip etmenin kabul edilemezliği konusunda görüş birliği içinde olduğunu söyledi.



Rusya Devlet Başkanı, Suriye'deki krizin barışçıl bir şekilde çözümlenmesi, Venezuela'daki durumun istikrara kavuşturulması için de Rusya ile Çin'in çalıştığını kaydetti.



Çin Devlet Başkanı Şi ise iki ülkenin tüm alanlardaki iş birliğinin dinamik ve verimli bir şekilde gelişmesinden memnun olduklarını ifade etti.



Şi, ikili ticarette tarihi rekor kırarak 100 milyar dolara ulaştıklarının altını çizdi. Şi, "İş birliğimizin kalitesi ve seviyesi artıyor. Enerji, yatırım, uzay, havacılık gibi alanlarda büyük stratejik projeler başarıyla uygulanmaktadır" şeklinde konuştu.



Toplantının ardından liderler Çin-Rus diplomatik ilişkilerinin başlamasının 70'ini yıldönümü olması sebebiyle düzenlenen gösteriyi izlediler.



ulusal.com.tr

