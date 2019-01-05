Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin ordusuna savaşa hazır olma talimatı verdi. Cinping yeni yıl mesajında da 2019'un Meydan Okumalar Yılı olacağını söylemişti.

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin ordusunun savaşa hazırlık seviyesini güçlendirmesi talimatını verdi.



Merkezi Askeri Komisyonu Başkanlığı görevi kapsamında Bejing de düzenlenen toplantıda Şi, silahlı kuvvetlerin savaşa hazırlıklı olma seviyesini artırmasını ve güçlü ordu için yeni bir zemin inşa edilmesini emretti.



Xi, silahlı kuvvetlerin Çin'in güvenlik ve kalkınma eğilimlerini doğru anlamaları, tehlike, kriz ve savaş bilincini artırarak ÇKP ve halk tarafından verilen görevleri yerine getirmek için savaş hazırlıklarında sıkı çaba sarf etmeleri gerektiğini söyledi.



Şi ayrıca, silahlı kuvvetlerin talimi için Merkezi Askeri Komisyonu'nun 2019 yılındaki ilk seferberlik emrini imzaladı.



Toplantı da Şi'nin askeri tatbikat kararı imzalamasının hemen ardından Çin Ordusu geniş kapsamlı bir tatbikata başladı. Tatbikatlara yüksek rütbeli subaylar da katılıyor. Tatbikat kapsamında Güney Çin Denizi'nde de Çin Donanması manevralar icra ediyor.



ulusal.com.tr