Çin Ekonomisindeki Büyüme Devam Ediyor

Çin ekonomisi ile ilgili yeni istatistikler açıklandı. Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verileri, Çin ekonomisindeki büyümeyi gözler önüne serdi.

Çin'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Temmuz-Eylül 2023 döneminde 12,7 trilyon dolara ulaştı. GSYH, 3 aylık dönemde, ikinci çeyreğe göre yüzde 1,3 artış gösterdi. Söz konusu artış geçen yıla göre ise yüzde 4,9 olarak gerçekleşti. Çin ekonomisindeki ilk üç çeyrekteki büyüme yüzde 5,2 oldu. Çin ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 4,5, ikinci çeyrekte yüzde 6,3 büyüme kaydetmişti.

Ülkedeki eylül ayı ekonomik verileri, ağustosta görülen üretim ve tüketimdeki toparlanma işaretlerinin sürdüğünü de gösterdi. Gayrimenkul yatırımlarındaki süregelen düşüş ise ekonomik büyüme üzerindeki negatif etkisini devam ettirdi.

Çin'de Üretim ve Tüketimde Toparlanma

Çin'de sanayi üretimi, eylülde yıllık bazda yüzde 4,5 artarken, ağustostaki artış oranını korudu. Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise eylülde yıllık yüzde 5,5 artarak ağustostaki yüzde 4,5'lik yükselişin üzerinde çıktı.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, 9 ayda yıllık yüzde 3,1 artmasına rağmen 8 ay sonundaki yüzde 3,2'lük artışın altında kaldı.

Gayrimenkul Yatırımlarında Düşüş Devam Ediyor

Ülkedeki gayrimenkul sektöründe yatırımlardaki düşüş devam ederken, bu durum tüm sabit sermaye yatırımlarını da aşağı çekti. Gayrimenkul yatırımları 9 ayda yüzde 9,1 azalırken, 8 aydaki yüzde 8,8'lik düşüşten daha hızlı daraldı.

Ağustosta yüzde 5,2 olan genel işsizlik oranı eylülde yüzde 5'e düştü. Son iki yılda rekor seviyelere ulaştığı gözlenen genç işsizlik oranı bu ay da açıklanmadı.

Çin hükümeti, martta yapılan Ulusal Halk Kongresinde bu yıl için "yüzde 5 civarında" büyüme belirlemişti.