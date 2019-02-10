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Çin görüntülerini yayınladı! Abdurehim Heyit ölmedi, sağlık durumu iyi

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki bir hapishanede tutuklu bulunduğu sırada öldüğü iddia edilen Abdurehim Heyit'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Çin görüntülerini yayınladı! Abdurehim Heyit ölmedi, sağlık durumu iyi

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki bir hapishanede tutuklu bulunduğu sırada öldüğü iddia edilen Abdurehim Heyit'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, dün  yaptığı açıklamada, Heyit'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki bir hapishanede öldüğünü iddia etti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi Basın Ofisi söz konusu iddiayı yalanladı. Basın Ofisi'nin bugün Çin Medya Grubu'na sağladığı bilgilere göre, 57 yaşındaki Heyit Xinjiang Şarkı ve Dans Topluluğu'na bağlı olarak müzisyenlik yapıyordu.

Daha sonra ulusal güvenliği zedeleyici girişimlerde bulunması nedeniyle tutuklanan Heyit'in sağlık durumunun şu anda iyi olduğu tespit edildi.

Etiketler; #çin
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