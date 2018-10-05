Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD arasındaki gerilim yükseldi. Aralarında Ticaret Savaşları yaşanan iki ülkenin savaş gemileri geçtiğimiz günlerde Güney Çin Denizi’nde kafa kafaya gelmişlerdi. Şimdi de iki ülkenin gerilen ilişkileri “iç müdahale” tartışmalarıyla yeni bir boyuta taşındı.

ABD ile Çin arasındaki gerilim ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in (Mayk Pens’in) yaptığı açıklamaların ardından daha da tırmandı.



Ticaret Savaşları olarak adlandırılan ve Trump yönetiminin gümrük vergilerini artırarak körüklediği Çin-ABD gerilimi, Güney Çin Denizi’nde iki devletin savaş gemilerinin it dalaşına girişmelerinin ardından iyice yükselmişti.



ABD Başkan Yardımcısı Pence’in Çin Devleti’nin ABD’nin iç işlerine müdahil olduğu yönündeki açıklamısının ardından Çinli uzmanlardan Pence’e yanıt gecikmedi. Pence, geçtiğimiz günlerde Vaşington merkezli düşünde kuruluşu Hudson Enstitüsü’nde yaptığı bir konuşmada Çin’in ABD’deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini iddia etmişti.



Çin ve Küreselleşme Merkezi Başkan Yardımcısı Victor Gao, Pince’in iddialarıyla ilişkin konuştu:

"Bu iddiaların büyük kısmı tek taraflı ve kanıtlanmamış durumda. Örneğin ara seçimlerde Çin müdahalesi olduğu iddia ediliyor. Çin'in ABD'deki yerel seçimlere müdahale etme isteğinin, herhangi bir arzusunun veya kabiliyetinin olduğunu düşünmüyorum. Birleşik Devletlerin kanıtlayabileceği iddialarla ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. İddialarını kanıtladıktan sonra da bütün dünya kendilerine inanacaktır. Ancak bunu yapmazsa ABD kendi itibarını ve inanırlığını paramparça etmiş olacak."



Victor Gao Amerikan gelen bu tip açıklamaların Amerikan iç siyasetiyle ilişkisine dikkat çekti.

"Bence esas sorun Cumhuriyetçilerin Senato seçimlerini kaybetmeleri halinde Trump yönetiminin düşeceğinden korkmalarından kaynaklanıyor. Bu korku nedeniyle bu gibi iddialara sarılıyorlar. Oysa iki ülke için de en doğru yol ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bu hassas dönemde yapılan yanlışlardan vazgeçilmesidir."





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