Çin ile ABD arasında pragmatik diyalog

Çin'in Şanghay şehrinde iki gürdür devam eden ticaret müzakereleri tamamlandı. Çin ile ABD arasında yaşanan vergi savaşlarının masaya yatırıldığı müzakerede taraflar Eylül'de tekrar bir araya gelme kararı aldı.

Çin ile ABD arasında gerçekleşen ve iki gün süren ticaret müzakerelerinin 12. turu tamamlandı.



Şanghay'daki heyetler iki ülkenin karşılıklı uyguladıkları gümrük vergilerini masaya yatırdı.



ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın Çin Ekonomi Bakan Yardımcısı Liu He'nin başkanlığını yaptığı Çin heyetiyle bir araya geldi.



Çin'in ABD'den alması düşünülen tarımsal ürünler ve ABD tarafının buna elverişli koşulları yaratması da görüşmede ele alındı.



Şanghay görüşmeleri, müzakerelerin geleceğine dair büyük önem taşıyor. Taraflar hassas konuları ele almaktan çekinmeyip, pragmatik bir tavırla istişareyi sürdürmeye devam ediyor.



Heyetler Ağustos ayında ön istişarede bulunup gelecek sefer eylül ayında ABD'de görüşmek üzere anlaştı.



Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmelerin "samimi, verimli ve yapıcı" geçtiği bildirildi.



Çin ile ABD arısındaki son görüşmenin dikkat çeken bir yönü de buluşmanın adresi oldu. Şanghay 47 yıl önce Çin ile ABD arasında diplomatik ilişkilerin normalleşmesini sağlayan Şanghay Bildirisi burada imzalandı. Ayrıca Şanghay'da 4 bin 800'den fazla Amerikan şirketi burada faaliyet gösteriyor.





ulusal.com.tr