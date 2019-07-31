Çin ile ABD arasındaki gümrük vergileriyle ilgili görüşmeler başladı. Çin'in Şanghay şehrinde görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çin'i "ABD'yi kazıklamakla ve sözlerinde durmamakla" suçladı.

Çin ile ABD arasında ticaret müzakereleri Çin'in Şanghay şehrinde başladı.Üç ay kesintiye uğrayan görüşmeler için tekrar masaya oturuldu.ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın Çin Ekonomi Çarı Başkan Yardımcısı Liu He'nin başkanlığını yaptığı Çin heyetiyle bir araya geldi.İki ülke arasında süregelen gümrük vergisi anlaşmazlıklarını bir sonuca bağlama isteğine rağmen iki ülke arasındaki sözlü atışmaların sürdüğü kaydedildi.ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar da görüşmenin çözümle noktalanmayacağı konusundaki tahminleri destekler nitelikte.Donald Trump ABD Heyeti Şanghay'dayken ticaret ve gümrük vergileri için yapılan görüşme sırasında konuyla ilgili Tweet attı.ABD Başkanı Donald Trump, ABD ekonomisinin ise son üç yılda Çin ekonomisinden daha iyi seyrettiğini iddia etti. Çin tarafını ise sözünü tutmamakla itham etti.Trump, ayrıca 2020'de ABD'de yapılacak seçimlerle Çin ile yapılan görüşmeleri birbirine bağladı.Çin Komünist Partisi'ne yakın People's Daily, Trump'ın mesajlarını Çin'in ABD'yi kazıklamadığını ve Çin'in ticaret ilklerine aykırı davranmayacağını belirterek yanıtladı.