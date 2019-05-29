Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında Pekin'den "Nadir toprak elementleri" hamlesi geldi. Çin'in nadir bulunan toprak elementlerinin Amerika'ya sevkiyatını durduracağı iddia edildi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki gerilim artmaya devam ediyor.



İki taraf arasında ticaret savaşları tırmanırken konuya ilişkin yeni cepheler oluşmaya başladı.



Küresel pazarın en büyük nadir toprak elementleri üreticilerinden olan Çin'den, Amerika'nın gümrük vergilerine cevap niteliğinde bir adım geldi.



Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu konuyla ilgili açıklama yaptı. Çin'in dünya pazarına nadir toprak elementleri ihracatı yapmaya devam edeceği belirtildi. Buna karşın ABD ile ticaret hacimlerinin düşebileceği ifade edildi.



ABD Jeolojik Araştırmaları'na göre, 2014'ten 2017'ye kadar Amerika, nadir toprak elementlerinin yüzde 80'ini Çin'den ithal etti.



17 element grubunu içeren nadir toprak elementleri; rüzgar türbinleri, akıllı telefonlar ve füzeler gibi yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminde hammadde olarak kullanılıyor.



Çin Ulusal Kalkınma Komisyonu'nun açıklamasında Çin ve Amerikan ekonomilerinin birbirleriyle çok bağlantılı olduğu ancak gerçekleşebilecek bir yüzleşmenin iki tarafı da zayıflatacağı dile getirildi.



ABD'ye karşı yapılan bu uyarının, elementlerin satışının kısıtlanması ya da yasaklanması gibi bazı seçenekleri içerdiği düşünülüyor.



Açıklamada, nadir toprak elementlerinin ihracatında adil ve serbest ticaret ilkelerini izlenmeye devam edileceği, ancak bu ihracatın Çin'e karşı kullanılması durumunda Çin halkının mutlu olmayacağını aktarıldı.



Komisyon tarafından, meşru amaçlar için kullanıldığı sürece nadir toprak elementlerine olan küresel talebi karşılamak için ellerinden gelenin en iyisini yapmakta istekli olduklarının da altı çizildi.







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