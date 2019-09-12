Çin ile Almanya arasında gerilim

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in geçen haftaki Çin ziyareti uluslararası platformda çok ses getirmişti.

Merkel'in Çin ziyareti sırasında iki ülke arasında 11 anlaşma imzalanmıştı.

Gezinin başarısı kısa sürdü. Almanya ile Çin arasında ilişkiler gerildi.

Almanya'nın Pekin Büyükelçisi Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Çin Devleti Almanya'ya nota verdi.

Gerilimin sebebi ise Hong Kong'daki göstericilere Almanya'nın verdiği destek.

Konuyla ilgili Çin'in Berlin Büyükelçisi Wu Ken basın toplantısı düzenledi.

Wu, Hong Kong'daki eylemcilerin liderlerinden Joshua Wong'un Alman siyasetçiler zile bir araya gelmesini eleştirdi.

Çin Büyükelçisi, Alman siyasetçilerini Hong Kong ile ilgili temel bilgileri bilmemek veya siyasi çıkar sağlamakla suçladı.

Wu, Almanya'nın Pekin Büyükelçisinin Çin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirtti. "Derin memnuniyetsizliğimizi ifade ettik" diyen Wu, bu olayın iki ülke arasındaki ilişkilerde olumsuz sonuç getireceğini aktardı.

Merkel ise ABD-Çin çekişmesi üzerine önemli tahlillerde bulundu.

Alman Başbakan "ABD ile Çin arasında artan çekişme ve aynı zamanda Rusya'nın jeostratejik olarak yeniden güçlenmesinin Avrupa için köklü sonuçları var" dedi.

Merkel, Çin'in yükselişte olduğu yeni dünyada Avrupa'nın çok taraflılığı kapsayan bir düzen için çalışmalar yapması gerektiğini vurguladı.

Merkel konuşmasında Avrupa'ya güçlü olma çağrısında bulundu.



ulusal.com.tr