TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı
"İşgalci devletin gözetiminde işlenen iğrenç bir suç"

Çin ile Kanada Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

İran yaptırımları diğer ülkeler tarafından kabul görmeyen ABD bu kez kendi kıtasında da yalnız kalıyor. Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland Çin ile ticareti geliştirmek istediğini açıkladı.

Çin ile Kanada Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Çinli mevkidaşı Wang Yi küresel ticaret ve ikili ilişkilerle ilgili meseleleri telefonda görüştüler.

Freeland, ABD-Meksika-Kanada anlaşmasının herhangi bir serbest ticaret anlaşması imzalanmasını engellemeyeceğini söyledi. Bununla birlikte üçlü anlaşmanın başka ülkelerin hakkına zarar vermemesi gerektiğini de belirtti.

Dışişleri Bakanı Freeland, Kanada'nın Çin de dahil olmak üzere diğer ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarıyla ilgili müzakereleri ilerleteceğini söyledi.

"Kanada tarafı, Çin ile stratejik ortaklığı güçlendirmek ve çeşitli alanlarda iletişim ve işbirliğini genişletmek için sabırsızlıkla bekliyor. " diye konuştu Kanada Dışişleri Bakanı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang ise, Pekin yönetiminin her zaman serbest ticarete hazır olduğunu kaydetti. Wang, Çin'in Dünya Ticaret Örgütü ile çok taraflı bir ticaret sistemini güvence altına aldığını ve ticaret korumacılığına karşı çıktığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Kanada'yı, Çin ile Kanada arasında serbest ticaret alanının yaratılmasını teşvik etmek için Çin'le birlik olmaya çağırdı.

Kanada en yakın müttefiki ABD’nin Çin ile yaşadığı Ticaret Savaşlarına rağmen Pekin ile ticari ilişkilerini geliştirmek istiyor. Bununla birlikte ABD’nin güney komşusuyla ilişkilerinin nasıl olacağı da merak konusu.

Meksika’da temmuz ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başa gelen Andres Manuel Lopez Obrador ABD’ye karşı takındığı mesafeli tutumla gündeme gelmişti. Ülkede uzun yıllar sonra ilk kez ABD’ci olmayan bir politikacı yönetime geldi.

 

Etiketler; #çin #Kanada
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.