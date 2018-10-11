İran yaptırımları diğer ülkeler tarafından kabul görmeyen ABD bu kez kendi kıtasında da yalnız kalıyor. Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland Çin ile ticareti geliştirmek istediğini açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Çinli mevkidaşı Wang Yi küresel ticaret ve ikili ilişkilerle ilgili meseleleri telefonda görüştüler.



Freeland, ABD-Meksika-Kanada anlaşmasının herhangi bir serbest ticaret anlaşması imzalanmasını engellemeyeceğini söyledi. Bununla birlikte üçlü anlaşmanın başka ülkelerin hakkına zarar vermemesi gerektiğini de belirtti.



Dışişleri Bakanı Freeland, Kanada'nın Çin de dahil olmak üzere diğer ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarıyla ilgili müzakereleri ilerleteceğini söyledi.



"Kanada tarafı, Çin ile stratejik ortaklığı güçlendirmek ve çeşitli alanlarda iletişim ve işbirliğini genişletmek için sabırsızlıkla bekliyor. " diye konuştu Kanada Dışişleri Bakanı.



Çin Dışişleri Bakanı Wang ise, Pekin yönetiminin her zaman serbest ticarete hazır olduğunu kaydetti. Wang, Çin'in Dünya Ticaret Örgütü ile çok taraflı bir ticaret sistemini güvence altına aldığını ve ticaret korumacılığına karşı çıktığını söyledi.



Çin Dışişleri Bakanı Kanada'yı, Çin ile Kanada arasında serbest ticaret alanının yaratılmasını teşvik etmek için Çin'le birlik olmaya çağırdı.



Kanada en yakın müttefiki ABD’nin Çin ile yaşadığı Ticaret Savaşlarına rağmen Pekin ile ticari ilişkilerini geliştirmek istiyor. Bununla birlikte ABD’nin güney komşusuyla ilişkilerinin nasıl olacağı da merak konusu.



Meksika’da temmuz ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başa gelen Andres Manuel Lopez Obrador ABD’ye karşı takındığı mesafeli tutumla gündeme gelmişti. Ülkede uzun yıllar sonra ilk kez ABD’ci olmayan bir politikacı yönetime geldi.



