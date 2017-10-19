Çin Demiryolları'nın yılın başında koyduğu 800 milyar yuanlık (121 milyar 40 milyon ABD Doları) sabit yatırım hedefinin aşılacağı öngörülüyor

Economic Information Daily'de yer alan ve ismi belirtilmeyen sanayi kaynağına dayandırılan haberde, Çin'in demiryolu sektörüne yapacağı sabit yatırımların bu yıl 121 milyar 40 milyon ABD Doları'nı aşacağı ifade edildi.



Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, söz konusu kaynak, öngörüsüne gerekçe olarak hâlihazırda demiryolu inşası sürecini ve dördüncü çeyreğin demiryolu inşasının zirveye ulaştığı sezon olduğu gerçeğini gösterdi.



Haberde, ayrıca, ilk sekiz ayda demiryolu sektörüne Çin genelinde yapılan sabit yatırımların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 büyüyerek 453 milyar 600 milyon yuana ulaştığı bildirildi.



Çin'de, şu anda iki büyük demiryolu hattı inşa aşamasında.



Bunlardan birincisi, Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletindeki Lianyungang-Xuzhou hattının temeli 13 Temmuz'da atıldı. Aralık 2020'de tamamlanması beklenen hattın uzunluğunun 180,39 km olacağı, toplam maliyetin de 28 milyar 170 milyon yuanı bulacağı belirtiliyor.



İkincisi ise, 8 Ağustos'ta inşasına başlanan Dunhua-Baihe hattı. 113,5 km uzunluğunda planlanan hat, dört yıl sonra tamamlandığında, Liaoning eyaletinin merkez kenti Shenyang ile Jilin eyaletinde yer alan Changbai Dağı tatil beldesi arasındaki seyahat süresi dört saate inecek.



Bunlarla birlikte, 720 km uzunluğundaki Chongqing-Kunming hattının inşasına da yıl sonuna kadar başlanması bekleniyor. Hattın inşası için ise 117 milyar yuan yatırım öngörülüyor.



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