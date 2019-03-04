Çin'de üst düzey istişare organının yıllık toplantıları açılış oturumlarıyla başladı. Çin'in başkenti Pekin'de 2 binden fazla delege "Çifte Toplantılar" için geldi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Kıçiang ve üst düzey yetkililer de açılış toplantılarına katıldı.

Çin'de üst düzey istişare organının yıllık toplantıları başladı.



Ülke genelinden başkent Pekin'e akın eden 2 binden fazla delege geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.



Büyük Halk Salonu'nda gerçekleşen açılış oturumuna Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Kıçiang ile üst düzey yetkililer de katıldı.



"Çifte Toplantılar" olarak bilinen oturumlarda Çin Komünist Partisi üyeleriyle halk delegeleri bir araya geliyor.



Bejing'te "Çifte Toplantılar" nedeniyle Tiananmen Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı ve bazı yollar trafiğe kapatıldı.



Çin'deki en üst düzey yasama organı olarak görev yapan Çin Ulusal Halk Kongresi ise 5 Mart'ta başlıyor.



Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının kapanış toplantısının 13 Mart'ta yapılması planlanırken, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin son toplantısının ise 15 Mart'ta düzenlenmesi öngörülüyor.





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