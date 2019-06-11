Çin'in güneyinde etkili olan şiddetli yağış birçok eyalette sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Yaşanan felaket sonucu şimdiye kadar 7 kişinin öldüğü, bir kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Çin'deki şiddetli yağış, ülkenin güneyinde yer alan Zhejiang, Fujian ve Guangdong eyaletlerinde sel ve toprak kaymalarına neden oldu.



Felaketten etkilenen bölgelerde şu ana kadar en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de kayıp olduğu belirtildi.



Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şimdiye kadar 63 kasabanın sel sularından etkilendiği; bine yakın evinde yıkıldığı ve tarım arazilerinin zarar gördüğü kaydedildi.



Aynı zamanda, yerel kurtarma güçlerinin yanı sıra askeri birliklerde kurtarma çalışmaları için selden etkilenen bölgelere gönderildiği bildirdi.



Sel felaketinden dolayı kasabalarda mahsur kalan binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.







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