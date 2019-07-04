Çin-İngiltere arasında Hong Kong gerilimi

3 haftadır Hong Kong'ta yönetim karşıtı protestolar yaşanıyor. Protestolar, Çin ve İngiltere arasında diplomatik gerilime neden oldu. Çinli makamlar, protestocuları desteklediği gerekçesiyle İngiltere'ye tepki gösterdi. Çin'in Londra Büyükelçisi "sömürgeci zihniyet" diyerek İngiliz siyasetçileri eleştirdi. Çin Büyükelçisi İngiliz Dışişleri'ne çağrıldı.

Çin ile İngiltere'nin arası Hong Kong'daki gösteriler nedeniyle gerildi.



Çin'in Londra Büyükelçisi Liu Şiaoming, Londra'da düzenlediği basın toplantısında "Bazıları Hong Kong'u hâlâ Birleşik Krallık'ın yönetimi altında görüyor. Ama Hong Kong'un artık anavatanının kucağına döndüğünü unutuyorlar" şeklinde konuştu.



Çin'in Londra Büyükelçisi, "Onlara diyorum ki: Ellerinizi Hong Kong'un üzerinden çekin ve saygı gösterin. Bu sömürgeci zihniyet, bazı yetkililerin ve siyasetçilerin aklından hâlâ çıkmıyor" dedi.



Çinli Büyükelçi Liu ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın "kanunu ihlal eden" şiddet yanlılarını desteklediğini öne sürdü.



Çinli Büyükelçinin sözleri İngiltere'de şok etkisi yarattı. Çinli Büyükelçi açıklamasının ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.



Büyükelçi Liu'ya, Çin Dışişleri Bakanlığının "kabul edilemez ve yanlış" yorumlarına ilişkin İngiliz hükümetinin tepkisinin iletileceği bildirildi.



Hong Kong'ta yaklaşık üç haftadır protestocular Zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeyi protesto ediyordu. Ancak düzenleme yönetim tarafından geri çekilmesine rağmen gösteriler son bulmadı. Son olarak 1 Temmuz'da Hong Kong'un Çin'e katılmasının 22. Yıldönümündü göstericiler yasama meclisini bastı. Burada göstericiler parlamento kürsüsüne sömürge dönemindeki Hong Kong bayrağını astı.





ulusal.com.tr