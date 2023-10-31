Çin İsrail'i Haritadan Sildi!

Gazze'ye yönelik saldırılarını arttıran İsrail'in adı, Çin'in popüler harita uygulamasından kaldırıldı. Kullanıcılar harita uygulamasında İsrail'i aratınca sonuç çıkmadığı görüldü.

Çin İsrail'i Haritadan Sildi!
Editör: Uğur Çam
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Sputnik'in haberine göre Çin'in popüler dijital harita uygulaması, İsrail ismini kaldırdı. Buna göre uygulamaya girenler, İsrail'i aratınca sonuç çıkmıyor. Platformun uygulamasında ve web sitesinde İsrail isminin kaldırıldığı belirtildi.

Çin İsrail'i Haritadan Sildi

Çinli harita uygulamalarında tüm ülkeler isim ve bayraklarıyla yer aldı. Ancak İsrail ve Filistin üzerine gelindiğinde isim ve bayrak koyulmadığı görüldü. Bölgedeki şehir isimleri belirirken, İsrail isminin ve bayrağının kaldırıldığı anlaşıldı. Benzer durumun cep telefonuyla haritaya erişildiğinde de yaşandığı görüldü. Şirketlerden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

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# çin # israil
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