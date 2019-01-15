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Çin Kanada vatandaşına idam cezası verdi

Çinli teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Ming Vancou'nun aralıkta Kanada'da göz altına alınmasından bu yana Çin-Kanada ilişkileri süratle kötüleşiyor. Son olarak Çin bir Kanada vatandaşına uyuşturucu ticareti yaptığından idam cezası verdi. Kanada tarafı ise duruma tepki gösterdi.

Çin Kanada vatandaşına idam cezası verdi

Çin, 2016'da 15 yıl hapse mahkum ettiği Kanada vatandaşı Robert Lloyd Schellenberg'ün cezasını idama çevirdi.

Schellenberg, Çin'inDalien kentindeki mahkemeye turist olduğunu ve suçlular tarafından oyuna getirildiğini savunarak temyiz başvurusunda bulunmuştu. Savcılık ise, Schellenberg'in davasını gözden geçirdikten sonra cezanın "çok hafif" olduğuna ilişkin itiraz etmişti. Savcılığı haklı bulan mahkeme duruşmada Kanada vatandaşının hapis cezasının idama çevrilmesine hükmetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin'in bir Kanadalı için "keyfi şekilde" ölüm cezasına başvurmayı seçtiğini söyledi.

Ayrıca Kanada Başbakanı, Kanada'nın "konuyla ilgili müttefikleri ve Çin ile görüşmeyi sürdüreceğini" sözlerine ekledi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Çin hapishanelerinde halen 200'ün üzerinde Kanada vatandaşı tutuklu bulunuyor. 

Huawei Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun 1 Aralık 2018'de Kanada'da tutuklanıp 12 Aralık'ta Kanada'da çıktığı mahkeme tarafından 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmıştı. Bu olay Çin ve Kanada arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açtı.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinde "Mıng'ın serbest bırakılması Kanada için tek seçenek" başlığıyla yazı yayımlanmıştı. Başyazıda, Huawei'in mali işler direktörünün serbest bırakılmaması durumunda Çin'in ABD ve Kanada'ya daha ileri misillemede bulunacağı vurgulanmıştı.

Tüm bu olayların ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarını Çin'e seyahat ederken dikkatli olmaları yönünde uyarmıştı.

Geçen hafta ise Huawei'in Çinli yöneticisi, Polonya'da "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #çin
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