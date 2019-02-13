Vatan Partisi Çin Temsilcisi Adnan Akfırat , Çin’in CGTN kanalına konuk oldu. Çin’e karşı Uygur provokasyonu üzerinden başlatılan karalama kampanyasını değerlendiren Akfırat, olayların arkasında CIA olduğunu söyledi.

Çin ve Türkiye dostluğunu bozmak için ortaya atılan Uygur provokasyonu Çin'in devlet kanalı CGTN'de gündeme geldi.



CGTN'nin konuğu Vatan Partisi Çin Temsilcisi Adnan Akfırat oldu. Sincan'ı daha önce 20 kez ziyaret eden Akfırat'a gözlemleri soruldu.

"Başkan Şi Cinping’in 2017’de ilan ettiği, Sincan Uygur bölgesinin sınırlarını korumak için inşa edilecek "Büyük Duvar" çok önemli. Çin hükümeti aşırıcılıkla, gericilikle ve ayrılıkçılıkla mücadele ediyor."



Akfırat, provokasyonun arkasında CIA olduğunu ve ayrılıkçı grupların sahada rol aldığını söyledi.

"Biz Vatan Partisi olarak Çin Komünist Partisi’nin Sincan-Uygur Bölge halkına daha iyi koşullar sağladığını ve bölgede ayrılıkçılığa, teröre karşı önemli adımlar attığını görüyoruz. Türkiye de bugün ayrılıkçılık ve terör sorunlarıyla karşı karşıya. Türkiye’yi bölmek isteyen PKK ve Çin’i bölmek isteyen Doğu Türkistan teröristleri CIA tarafından kontrol ediliyor. Bu olay CIA tarafından örgütlenen yalana dayalı bir propaganda."



Çin'i karalama kampanyasına AKP Hükümeti'nin alet olması da programda soruldu.

"CIA Batı medyası aracılığıyla Abdurrehim Heyit’in öldürüldüğü yalanını yaydı. CIA her zaman yalanlarını yaymak için Batı medyasını kullanır. Türkiye’deki problem ise şu Türk medyası, Batı medyasının büyük etkisi altında. Bu yalanlar özellikle sosyal medya üzerinden yayılıyor. Tabi ki Türk hükümeti bu yalanlara alet olmamak konusunda daha sorumlu davranmalıydı."



Akfırat, hükümetin tavrını eleştirdi.

"Dışişleri Bakanlığının bu hareketi sorumsuzluktur. Diğer ülkelerin iç işlerine karışamazsınız ve ülkelerin iç işleri ile ilgili taleplerde bulunamazsınız. Türkiye Çin yurttaşlarını ilgilendiren bu konuda CIA yalanlarına dayanarak yorum yapmamalı."







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