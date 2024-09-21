Çin karşıtı zirve ABD'de toplandı

ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya liderleri Çin’e karşı Amerika’da buluştu. QUAD (KUAD) Zirvesi’nde Çin’e karşı atılacak yeni adımlar belirlenecek. Peki ABD, yaptığı ittifaklarla Çin’e karşı üstünlük sağlayabilir mi?

Kıvanç Özdal Kıvanç Özdal
Çin karşıtı zirve ABD'de toplandı
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Çin’e karşı oluşturulan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu QUAD (KUAD) Zirvesi, 21 Eylül'de ABD'nin Wilmington  kentinde düzenlendi.

ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'dan Devlet Başkanları zirvede bir araya geldi.

ARTIK ABD'NİN PASİFİK'TE ÇİN'E GÜCÜ YETMİYOR

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, Amerika’nın QUAD ülkeleriyle birlikte de Çin’e karşı başarı sağlayamayacağını söyledi.


"KUAD'LA JAPONYA'YLA HİNDİSTAN'LA GÜNEY KORE'YLE ÜSTESİNDEN GELMEMEZLİĞİ ZOR"

Dr. Adıbelli, Çin’in de Pasifik’te diğer ülkelerle ittifaklar yaptığına dikkat çekti:

- Kuzey Kore cephesi, Vietnam cephesi, Rusya, Çin yani QUAD'ın kurulduğunda bir Çin vardı. Ama şimdi işin içine Rusya geldi. Rusya, Çin, Kuzey Kore, Vietnam yeni bir blok oluşturdular Pasifik'te.

 Barış Adıbelli, Çin ile Rusya’nın düzenlediği ortak askeri tatbikatları hatırlattı.

- Bakın günlerdir tatbikatlar yapılıyor. Rusya'yla Çin'le Rusya ve Çin birlikte tatbikat yapıyor. Önce bir tatbikat yapmışlar, şimdi bir daha yapıyorlar. Alaska yakınlarında devreye geziyorlar. Dolayısıyla pasifikte Rus ve Çin gücü Artık görünür bir şekilde. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri aynı anda hem Rusya'yla hem Çin'le Pasifik'te mücadele etmesi mümkün değil.
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