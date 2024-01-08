Çin, MI6 Casusu Yakaladı! Devlet Sırlarını Sızdırmakla Suçlandı...

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yabancı bir danışmanlık şirketinin başkanının İngiltere’nin MI6 istihbarat servisi adına çalıştığının ortaya çıkarıldığı belirtildi Bu, Pekin ile Londra arasında yakın zamanda yapılan bir dizi suçlamanın sonuncusu.

Çin istihbarat teşkilatı, casusluğun tespit edildiğini WeChat sosyal medya hesabından duyurdu. MI6'nın yabancı Huang Moumou'yu sır ve bilgi toplamak için kullandığı belirtildi.

Açıklamada, İngiliz dış istihbarat servisinin, 2015 yılında denizaşırı bir danışmanlık kurumuna başkanlık eden Huang ile "istihbarat işbirliği ilişkisi" kurduğu iddia edildi. Açıklamaya göre Huang'ın Çin vatandaşlığı bulunmuyor. Devlet güvenlik kurumu şüphelinin uyruğunu veya cinsiyetini açıklamadı.

Yapılan açıklama, "Dikkatli bir soruşturmanın ardından, devlet güvenlik organları Huang'ın casusluk faaliyetlerine karıştığına dair kanıtları derhal keşfetti ve ona karşı cezai zorlayıcı tedbirler aldı" denildi.

Pekin'e göre MI6, Huang'a birçok kez Çin'e girmesi ve İngiliz casusluğu amacıyla Çin ile ilgili istihbarat toplamak için kamusal kimliğini kullanması talimatını verdi. Açıklamada, İngiliz istihbarat servisinin de Huang'ı eğittiği ve istihbarat çapraz bağlantısı için ekipman sağladığı belirtildi.

Huang'ın kimliği belirlenmeden önce gizli devlet sırları da dahil olmak üzere 17 istihbarat bilgisini MI6'ya aktardığı iddia ediliyor.

Açıklamada Huang'ın kimliği veya işvereni hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi veya mevcut durumu veya nerede olduğu belirtilmedi.