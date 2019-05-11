Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında İran nükleer anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu. Geng, anlaşmanın tüm ilgili taraflarını Kapsamlı Ortak Eylem Planını sürdürmeye ve uygulamaya çağırdı. Planın Ortadoğu barışı için hayati öneme sahip olduğunu hatırlattı

Çin, İran ile nükleer anlaşmasına sadık kalacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "barış ve istikrar için anlaşma sürdürülmeli" denildi. "Nükleer ortak eylem planı" vurgusu yapıldı.



Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında İran nükleer anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.



Geng, anlaşmanın tüm ilgili taraflarını Kapsamlı Ortak Eylem Planını sürdürmeye ve uygulamaya çağırdı.



Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, nükleer planın tam ve etkili bir şekilde uygulanmasının, bölgede sağlanacak olan barış ve istikrar ortamı için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.



Amerika'nın İran'ın nükleer anlaşmasından çekilmesinden sonra uyguladığı tek taraflı yaptırımlara da değindi Geng... Çin'in üzüntü duyduğunu ifade eden sözcü, ülkelerin yapılan anlaşmalara sadık kalarak yeni çatışma alanları oluşturmaması gerektiğini belirtti.



Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin'in Kapsamlı Ortak Eylem Planına sadık kalacağını ve ilgili tüm taraflarla anlaşmayı sürdürmek için çaba göstereceğini söyledi.



ulusal.com.tr

