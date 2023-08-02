Çin ordusunun kuruluşu kutlandı! Büyükelçilik başkentte resepsiyon düzenledi

Çin'in Ankara Büyükelçiliği Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 96'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı. Başkentte resepsiyon verildi.

Resepsiyona Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Sayman Şeymus Yıldırım Gençer ve Merkez Karar Kurulu Üyesi Mustafa Berke Berkil de katıldı.

Davetlileri Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Defans Ataşesi Li Guangya selamladı. Guangya, konuşmasında Türkiye ve Çin ilişkilerine dikkat çekti, "Biz Türkiye ile birlikte liderler arasında varılan mutabakatını yerine getirmeye, birbirlerinin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda karşı tarafa destek vermeye ve Çin-Türkiye stratejik işbirliğini yeni bir düzeye taşımaya hazırız." dedi.

TÜMGENERALDEN ŞİÖ VURGUSU

Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı da bir konuşma yaptı. Yaralı, Türkiye için Şangay İşbirliği Örgütü'nün önemli olduğunu vurguladı, "Ülkelerinin arasındaki eğilim devam etmesine uluslararası ve bölgesel yakınlığı önem veriyoruz Türkiye olarak 2013 ten bu yana Şangay'ın önemli bir platform olduğunu düşünüyoruz. Enerji gibi birçok alanda is birliğine büyük önem veriyoruz. Çin öle karşılıklı güven temelinde tesis ettiğimiz is birliğini geliştirmeyi arzu ediyoruz." dedi.

"TÜRKİYE VE ÇİN ASYA'NIN GÜVEN KAYNAĞI"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da Çin Halk Cumhuriyeti Ordu Günü ile ilgili Ulusal Kanal'a konuştu. Genel Sekreter Özgür Bursalı, Ankara ve Pekin'in yükselen Asya çağının güven kaynağı olduğunu belirtti, "Asya'nın bir ucunda ÇİN bir ucunda Türkiye. İki ülkenin devleti milleti yükselen asya çağının güven kaynağı. Önümüzdeki yüzyıla baktığımızda ilişkiler 21. yy damga vuracak." dedi.