Çin, ABD'den gelen "seçimlere müdahale" açıklamasına tepki gösterdi. Pekin yönetimi, "Çin'in ABD'deki seçimlere müdahale ettiği" iddialarını "yersiz" ve "saçma" olarak nitelendirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü HuaChunying (HuaÇunying), ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Trump yönetimini zayıflatmaya çalışmakla suçlamasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Chunying; "Çin'in iç ve dış politikasına ilişkin yapılan açıklamalar yersizdir. Çin'in ABD'nin iç işlerine ve seçimlerine karıştığı iftirasını atmak kulaktan dolma söylemlerle hareket etmektir. Doğru ve yanlışı karıştırmaktır." ifadelerini kullandı.



Söz konusu açıklamalara "kesinlikle karşı çıktıklarını" belirten Sözcü Chunying, ABD'yi "hatasını düzeltmeye, Çin'e karşı 'yersiz suçlama ve karalamaları' ve iki ülke ilişkilerine zarar vermeyi bırakmaya" çağırdı.



ABD tarafının Çin ile normal iş birliğini, iç işlerine müdahale olarak görmesini "aşırı derecede saçma" olarak nitelendiren Chunying, bu ülkenin iç işlerine ve seçimlerine karışmaya ilgi duymadıklarını ifade etti.



ABD Başkan Yardımcısı Pence, Hudson Enstitüsünde yaptığı konuşmada Çin'i, Trump yönetimini zayıflatmaya çalışmakla suçlamıştı. Pence, Pekin yönetiminin ABD'de kasım ayında yapılacak ara seçimde önemli rol oynayacak eyaletleri ve endüstrileri hedef aldığını iddia etmişti.



ulusal.com.tr



