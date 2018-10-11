Çin-Rusya hattında yeni bir taşımacılık demiryolu hizmete açıldı. Çin'in Delingha şehrinden yola çıkan tren 12 günde 4345 kilometre yol katederek Rusya'nın Barnaul şehrine varacak.

Çin-Avrupa arasında yük taşımacılığı için kullanılacak yeni demiryolu hattında ilk tren yola çıktı. Çin'in Çinghay Eyaleti'ndeki Delingha şehrinden yola çıkan trenin varış noktası Rusya.



Kimyasal madde taşıyan konteynır yüklü tren, Sincan Uygur Bölgesi'ndeki AlatawGeçiti'nden geçip Kazakistan'ı katedip Rusya'nın Barnaul şehrine varacak.



Tren 4 bin 345 kilometrelik yolu 12 günde alacak.

30 Haziran itibarıyla Çin yük taşımacılığı demiryolu ağı 48 şehre ulaşıyor. Bunların 42'si Avrupalı şehirler. Bu hatlarda 2011 Mart'ından bu yana 10 bin sefer gerçekleştirildi.



ulusal.com.tr