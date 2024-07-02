Çin-Rusya askeri işbirliği: Terörle mücadele tatbikatı gerçekleştirildi

Çin ve Rusya'nın ortak bir askeri tatbikat düzenlediği bildirildi. Tatbikatın, sınır ötesi terörizmle mücadeleye yönelik olduğu belirtildi.

Çin-Rusya askeri işbirliği: Terörle mücadele tatbikatı gerçekleştirildi
Editör: Yağmur Biçen
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 Çin ordu gazetesi PLA Daily'ye göre, tatbikat, Rusya ile sınır olan Amur Nehri üzerindeki Heylongciang Köprüsü çevresinde gerçekleştirildi ve terörle mücadelede daha etkin bir hazırlık sağlanması amaçlandı.

Çin ve Rus askerlerinin, tatbikat sırasında "teröristlerin saldırı düzenleyerek sınırı geçmeye çalıştığı" senaryosu üzerinde ortak eğitimler yaptığı bildirildi. Tatbikatta, teröristleri durdurmak ve ele geçirmek için havadan keşif, denizden müdahale ve karada pusu manevraları gerçekleştirildi.

Haberde, tatbikatın istihbarat paylaşımı ve harekat eşgüdümüne odaklandığı, iki ülke ordularının sınır bölgelerinin güvenliğini birlikte sağlayarak, "terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılığın her türüne karşı etkili tedbirler alma kararlılığını" vurguladığı ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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