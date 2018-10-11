TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı
"İşgalci devletin gözetiminde işlenen iğrenç bir suç"

Çin, Rusya ve KDHC'den açıklama

Çin, Rusya ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kore Yarımadası'ndaki sorunların barışçıl yollarla çözümü için çağrıda bulundu. Moskova'da bir araya gelen üç ülkenin Dışişleri yetkilileri ortak bir yazılı açıklama yaptı. Bu açıklamayla da bölge politikalarındaki görüş birliğini vurgulamış oldular.

Çin, Rusya ve KDHC'den açıklama

Çin, Rusya ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti dışişleri bakanlık temsilcileri Moskova'da bir araya geldi. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve ABD arasında devam eden görüşmelerin masaya yatırıldığı toplantının ardından "barışçıl çözüm" vurgusu yapıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 3 tarafın da Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması sürecinin dengeli bir şekilde yürütülmesi konusunda hem fikir olduklarını vurguladı.

Kang, bunun için de barışçıl bir mekanizma oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda ülkelerin temsilcileri Yarımada'da ilişkilerin normalleşmesini desteklediklerini ve ikinci ABD-Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti görüşmesinin yakın zamanda gerçekleşmesini beklediklerini ifade ettiler.


ulusal.com.tr

Etiketler; #çin #rusya #kore demokratik halk cumhuriyeti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.