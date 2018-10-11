Çin, Rusya ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kore Yarımadası'ndaki sorunların barışçıl yollarla çözümü için çağrıda bulundu. Moskova'da bir araya gelen üç ülkenin Dışişleri yetkilileri ortak bir yazılı açıklama yaptı. Bu açıklamayla da bölge politikalarındaki görüş birliğini vurgulamış oldular.

Çin, Rusya ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti dışişleri bakanlık temsilcileri Moskova'da bir araya geldi. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve ABD arasında devam eden görüşmelerin masaya yatırıldığı toplantının ardından "barışçıl çözüm" vurgusu yapıldı.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 3 tarafın da Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması sürecinin dengeli bir şekilde yürütülmesi konusunda hem fikir olduklarını vurguladı.



Kang, bunun için de barışçıl bir mekanizma oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.



Toplantıda ülkelerin temsilcileri Yarımada'da ilişkilerin normalleşmesini desteklediklerini ve ikinci ABD-Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti görüşmesinin yakın zamanda gerçekleşmesini beklediklerini ifade ettiler.





ulusal.com.tr