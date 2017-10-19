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Çin, saatte 4 bin kilometre hız yapacak tren için çalışıyor

Çin Uzay Bilimleri ve Sanayisi Şirketi, saatte 4 bin kilometre hıza ulaşan "uçan tren" projesinde araştırma aşamasına geçildiğini açıkladı

Çin, saatte 4 bin kilometre hız yapacak tren için çalışıyor

Çin Uzay Bilimleri ve Endüstrisi Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Liu Shiquan, bugün Hubei eyaletinin Wuhan kentinde düzenlenen 3. Çin Ticari Amaçlı Uzaycılık Forumu'nda yaptığı açıklamada, "uçan tren"in hızının geleneksel hızlı trenlerin 10 kat üzerinde olacağını bildirdi.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Maglev teknolojisiyle seyredecek "uçan tren", ses hızının üzerine çıkacak.

Projenin teknoloji sorumlusu Mao Ka, ilk adımda kentler arasındaki ulaşım ihtiyacını karşılamak için saatte 1000 kilometrelik hıza ulaşmaya, ikinci adımda ise devlet düzeyinde saatte en yüksek 2000 kilometre hıza ulaşan bir ana hat kurmayı planladıklarını söyledi. Yetkili, nihai olarak ise saatte 4000 kilometrelik hız kapasitesini yaratmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Uçan trenler, kentler arasındaki ulaşım süresini azaltırken, hava koşullarından etkilenmeme, kimyasal enerji tüketmeme ve kentlerdeki metrolara bağlanma gibi artılara da sahip olacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #çin
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