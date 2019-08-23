Mısır ve Çin donanmaları Akdeniz'de ortak tatbikat düzenledi. Korsanlık faaliyetlerine karşı yapılan tatbikata Mısır ve Çin'e ait savaş gemileri katıldı. Mısır'ın iki yıldır art arda Akdeniz ve Kızıldeniz'de farklı ülkelerle tatbikat yapıyor olması ise dikkat çekiyor.

Mısır ve Çin deniz kuvvetlerine ait birlikler Akdeniz'de ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.



Mısır ordusunun yaptığı açıklamaya göre Mısır ve Çin deniz kuvvetleri Akdeniz'de "XIAN-153" isimli ortak bir tatbikat icra etti.



Tatbikata Mısır'ın Kuzey Filosuna ait savaş gemileri ile Çin tarafından destroyerlerin katıldı.



Tatbikatta terör ve korsanlarla mücadele yöntemlerinin çalışıldığı, şüpheli gemilere yanaşma ve gemilerde teftiş prosedürleriyle ilgili senaryoların hayata geçirildiği belirtildi.



Mısır, son iki yıldır Akdeniz ve Kızıldeniz'de Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İngiltere ve ABD ile ortak deniz ve hava tatbikatları düzenliyor.



ulusal.com.tr