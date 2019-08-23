Ali Gürlü son yolculuğunu uğurlandı
Ali Gürlü son yolculuğunu uğurlandı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Samsun'da sağanak: Bir kişi hayatını kaybetti
Samsun'da sağanak: Bir kişi hayatını kaybetti
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Çin savaş gemileri Akdeniz'de

Mısır ve Çin donanmaları Akdeniz'de ortak tatbikat düzenledi. Korsanlık faaliyetlerine karşı yapılan tatbikata Mısır ve Çin'e ait savaş gemileri katıldı. Mısır'ın iki yıldır art arda Akdeniz ve Kızıldeniz'de farklı ülkelerle tatbikat yapıyor olması ise dikkat çekiyor.

Çin savaş gemileri Akdeniz'de

Mısır ve Çin deniz kuvvetlerine ait birlikler Akdeniz'de ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır ordusunun yaptığı açıklamaya göre Mısır ve Çin deniz kuvvetleri Akdeniz'de "XIAN-153" isimli ortak bir tatbikat icra etti.

Tatbikata Mısır'ın Kuzey Filosuna ait savaş gemileri ile Çin tarafından destroyerlerin katıldı.

Tatbikatta terör ve korsanlarla mücadele yöntemlerinin çalışıldığı, şüpheli gemilere yanaşma ve gemilerde teftiş prosedürleriyle ilgili senaryoların hayata geçirildiği belirtildi. 

Mısır, son iki yıldır Akdeniz ve Kızıldeniz'de Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İngiltere ve ABD ile ortak deniz ve hava tatbikatları düzenliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mısır #çin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.