Çin ABD'yi Tayvan'a F-16 savaş uçağı satmaması konusunda uyardı. Trump yönetimi Tayvan'a 66 adet F-16 savaş uçağı satışı yapacağını duyurmuş satış planını ABD Kongresi'ne sunmuştu. Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'yi silah satışından vazgeçmesi için uyardı. Çin'in çıkarlarını korumak için gereken adımları atacağı kaydedildi.

Çin, Tayvan ve ABD'yi uyardı.



Açıklamayı Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Şuang yaptı. Şuang ABD'nin Tayvan'a 8 milyar dolar tutarında 66 adet F-16 savaş uçağı satacak olmasına tepki gösterdi.



ABD Dışişleri Bakanlığı satış planını geçen hafta gayrı resmi inceleme için Kongre'ye sunmuştu.



Çinli sözcü yapılan anlaşmanın Tek Çin Politikası'na aykırı olduğunu belirtti. Dışişleri sözcüsü Geng, Tayvan'a silah satışını yapmanın Çin'in iç işlerine müdahale anlamına geldiğini söyledi.



Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Tayvan'a silah satışı yapmasının Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı olduğunu ve Çin'in buna şiddetle karşı çıktığı kaydetti.



Çin tarafı ABD'yi yapılan silah anlaşmalarından ve Tayvan ile sürdürdüğü askeri işbirliği anlaşmalarından vazgeçmeye çağırdı. Aksi takdirde Çin'in çıkarlarını korumak için gerekli adımları atacağı belirtildi.



ABD, "tek Çin" politikasıyla 1979'da Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni "Çin'i temsil eden meşru siyasi otorite" olarak tanıyor. Ancak Tayvan ile ilişkilerini de gayri resmi olarak sürdürüyor. Ada'nın savunmasına destek veren ABD, Tayvan'a her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor.





ulusal.com.tr