ABD'nin İran yaptırımlarının başladığı tarihte Çin Devlet Başkanı'nından bir çağrı geldi. Şi Cinping uluslararası toplumu, tek taraflı ticari korumacılıktan kaçınmaya çağırdı. "Aksi takdirde izolasyon, az gelişmişlikle sonuçlanır." dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ilk kez düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuar'ının açılışında uluslararası topluma çağrıda bulundu.



Şi, açılışta yaptığı konuşmada "Tek taraflı ticari korumacılığa, tek taraflı eylemler politikasına karşı direnelim ve çatışmadan kaçınalım." dedi.



Ülkelerin karşılıklı olarak işbirliğini geliştirmeleri gerektiğini belirten Şi, bunun tarafların kazancına olacağını vurguladı. "Aksi takdirde izolasyon, az gelişmişlikle sonuçlanır." dedi.



Çin Devlet Başkanı ülkesinin ithalat planlamalarına ilişkin de konuştu. Şi, Çin'in 15 yıl içinde sırasıyla 30 milyar dolar ve 10 milyar dolar değerinin üstünde mal ve hizmet ithal edeceğini söyledi.



Çin Ticaret Bakanlığı ve Şanghay Belediye Halk Hükümeti tarafından düzenlenen fuar, 10 Kasım'a kadar sürecek. Etkinliğe dünyanın dört bir yanından hükümet yetkilileri, iş adamları, sergiciler ve profesyonel alıcılar katılıyor. 2,800'den fazla şirketin etkinlikte yer alması bekleniyor.



ulusal.com.tr