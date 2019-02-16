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Çin ve ABD anlaşmaya varamadı

Çin ve ABD'li heyetlerin yürüttüğü ticaret müzakerelerinde ana konularda prensipte fikir birliği sağlandığı bildirildi. Ancak tam anlamıyla bir anlaşmaya varılamadı

Çin ve ABD anlaşmaya varamadı

Ticaret savaşında 90 günlük ateşkesin son tarihi yaklaşırken Çin'in başkenti Bejing'te iki gün süren müzakerelerde taraflar bir anlaşmaya varamadı. Buna karşın ana konularda prensipte fikir birliği sağlandığı bildirildi. 

Müzakerelerin gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington'da devam edecek.

Bejing'te heyetler arası görüşmelerin ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile bir araya geldi.

Xi, "mevcut aşamada önemli ilerleme" kaydedildiği değerlendirmesinde bulundu. Xi ayrıca, Çin ile ABD'nin birbirinden ayrılamayacağını defalarca dile getirdim. Sadece işbirliği fayda getirebilir, zıtlaşma kesinlikle zarar getirecektir. İki taraf için en iyi seçenek işbirliğidir" dedi.

İki taraf, 1 Mart itibarı ile bir anlaşmaya varamazsa Washington yönetimi Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki ürüne uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisini yüzde 25'e yükseltecek.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #çin #abd
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