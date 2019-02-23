Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, Çin ile ABD arasında 1 Mart'tan itibarem tekrar başlayacak Ticaret Savaşları öncesi ABD'ye gitti. Liu ve beraberindeki heyet, ABD Hazine Bakanı Mnuchin ve Ticaret Bakanı Lighthizer ile görüştü. Donald Trump, Çin heyetinin temaslarını iki gün daha uzatacağını, müzakerelere Washington'da devam edeceğini açıkladı

Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşının sona erdirilmesine yönelik uzlaşı arayışları devam ediyor.



Çin Başbakan Yardımcısı Liu He başkanlığındaki heyet Washington'da Amerikalı yetkililerle görüştü.



ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, müzakerelerde ilerleme sağlandığını görüşmelerin 2 gün daha uzatıldığını belirtti.



Çin'le ticaret savaşını sonlandırmak için anlaşmaya varma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyen Trump, uzlaşıya varılması için son tarih olarak belirlenen 1 Mart'ın ötelenebileceği sinyalini de verdi.



1 Mart tarihinin ötelenmesi, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı 200 milyar dolar değerindeki verginin yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarılmasını askıya alması anlamına geliyor.



ulusal.com.tr