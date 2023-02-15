Çin ve İran yakınlaşması: Reisi ve Cinping'ten samimi görüntüler

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Çin'e resmi ziyarette bulundu. Reisi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından törenle karşılandı.

İş birliği vurgusunun öne çıktığı ikili görüşmede Cinping şunları belirtti:

- Geçen yıl Eylül ayında Semerkant'ta başarılı bir görüşme gerçekleştirdik ve önemli bir fikir birliğine vardık. Çin ve İran geleneksel dostluğun tadını çıkarıyor. Çin ile İran arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana 50 yılı aşkın süredir ikili ilişkiler, uluslararası değişimlerin sınavından geçti. Çin ve İran, dünyadaki, çağdaki ve tarihteki değişimler karşısında birbirlerine destek sunarak ve dayanışma ve işbirliğini uygulayarak ortak çıkarları desteklediler ve uluslararası eşitlik ve adaleti ortaklaşa korudular. Stratejik iletişimi geliştirmek ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesini desteklemek için Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte çalışmaya hazırım.