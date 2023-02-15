Çin ve İran yakınlaşması: Reisi ve Cinping'ten samimi görüntüler
Çin Devlet Başkanı Şi Cinnping, Çin'e resmi bir ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi için Pekin Büyük Halk Salonu'nda karşılama töreni düzenledi. Cinping, Çin'in İran'la ilişkilerini sağlamlaştırma ve derinleştirme taahhüdünü sürdüreceğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Çin'e resmi ziyarette bulundu. Reisi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından törenle karşılandı.
İş birliği vurgusunun öne çıktığı ikili görüşmede Cinping şunları belirtti:
- Geçen yıl Eylül ayında Semerkant'ta başarılı bir görüşme gerçekleştirdik ve önemli bir fikir birliğine vardık. Çin ve İran geleneksel dostluğun tadını çıkarıyor. Çin ile İran arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana 50 yılı aşkın süredir ikili ilişkiler, uluslararası değişimlerin sınavından geçti. Çin ve İran, dünyadaki, çağdaki ve tarihteki değişimler karşısında birbirlerine destek sunarak ve dayanışma ve işbirliğini uygulayarak ortak çıkarları desteklediler ve uluslararası eşitlik ve adaleti ortaklaşa korudular. Stratejik iletişimi geliştirmek ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesini desteklemek için Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte çalışmaya hazırım.
Ardından Reisi de şunları ekledi:
- Öncelikle, beni Çin'i ziyaret etmeye davet ettiğiniz ve sıcak karşıladığınız için size ve meslektaşlarınıza en içten şükranlarımı sunmak ve Çin Yeni Yılı'nı tebrik etmek istiyorum. İran ve İran arasındaki işbirliği anlaşmalarının etkin bir şekilde uygulandığına inanıyorum. Çin ile bugün aramızda varılan mutabakat ve ikili ilişkilerin gelişmesi bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarı destekleyecektir. Uluslararası durumlar değişmeye devam etse de İran ile Çin arasındaki bağları etkilemeyecektir çünkü İran kararlılıkla devam edecektir.
Kaynak: CCTV