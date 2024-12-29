Çin ve İran'dan Atlantik tehditlerine karşı ortak tavır

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi arasında yapılan görüşmede iki ülke Batı Asya'da yaşanan sorunlara dair çözüm getirmek konusunda irade birliği sağlandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pekin’e giderek Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüştü.



Çin Dışişleri Bakanı, Çin ile İran’ın güçlü ülkelerin zorbalığına birlikte karşı çıkması gerektiğini söyledi.





Erakçi de, Çin ile karşılıklı faydaya dayalı işbirliği geliştirmek istediklerini belirtti.



İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hazar Vural iki ülke arasındaki stratejik işbirliğine dikkat çekti.



Görüşmede Erakçi ile Vang Batı Asya’daki gelişmeleri ele aldı. Suriye’deki gelişmeler, Filistin sorunu ve Lübnan ateşkesi bakanların gündemindeydi.

- ABD'nin bölgeye uyguladığı politikalar İran'la Çin'in daha da yakınlaşmasına sebebiyet veriyor. İran açısından Suriye'nin yakın vade geleceği nasıl şekil alacak orası hala belirsizliğini koruyan bir konu. Çin özelinde baktığımız zaman da Çin partnerlerinin sıkıntı yaşamasını istemez çünkü bu doğrudan Çin'in ihtiyaç duyduğu bütün o enerji gibi diğer ticari ilişkilerini de etki edeceği için. O noktada Çin'in duruşu da aslında süreklilik arz ediyor.

İran'ın nükleer programı da iki bakanın görüşmesinde ele alındı.

