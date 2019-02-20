İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Meclis Başkanı Ali Laricani Çin'de mevkidaşlarıyla görüştü. Hem Çin hem İran tarafı sıcak mesajlar verdi. İran, "Kuşak ve Yol" girişimine aktif katılım sağlayacağını açıkladı. Çin ise İran'la nükleer anlaşmaların korunacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Meclis Başkanı Ali Laricani, Çin'in başkenti Bejing'te mevkidaşlarıyla bir araya geldi.



İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi. Görüşmede Vang, Orta Doğu'da ve uluslararası konjonktürde büyük değişimler olduğunu söyledi. Vang "İran'ın bölgesel meselelerde yapıcı rol oynamasını bekliyor ve buna önem veriyoruz" dedi.



Çin Dışişleri Bakanı, Bejing ve Tahran yönetimlerinin ikili iş birliğini koruduğuna, geliştirdiğine ve kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerine sürekli yeni bir içerik kazandırdığına dikkat çekti.



İran Dışişleri Bakanı Zarif ise Çin-İran kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerine büyük önem verdiklerini söyledi. Zarif, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin iki ülke arasında özel bir anlamı olduğunu kaydetti.



İranlı Bakan, ülkesinin Kuşak ve Yol'un inşası yönünde ilerleyen sürece aktif şekilde katılmaya hazır olduğunu dile getirdi.



Çin ve İran Meclisleri'nin başkanları da bir araya geldi. Görüşmede Laricani, İpek Yolu'nun iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun tarihine şahitlik ettiğini belirtti.



Laricani "İran, Kuşak ve Yol girişimine büyük önem veriyor ve aktif şekilde katılıyor" dedi.



Çin Ulusal Halk Kongresi Li Canşu da, İran'a yönelik yaklaşımlarında bir değişiklik olmadığını söyledi.



Li, Tahran'a Kuşak ve Yol inisiyatifi çerçevesinde güvenlik ve terörle mücadele alanında iş birliği çağrısında da bulundu.





ulusal.com.tr