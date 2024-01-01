Çin ve KDHC, 2024'ü "dostluk yılı" ilan etti

Xinhua'nın haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un, yeni yıl tebrik mesajlarında, 2024'ü iki ülke arasında "dostluk yılı" ilan ettiklerini duyurdu.

Sosyalist İnşa Sürecinde Devrimci Mücadele

Şi, mesajında Çin ve KDHC arasında iki ülkenin ve partilerin eski liderlerinin başlattığı geleneksel dostluğun, "devrimci mücadele içinde perçinlendiğini" ve "sosyalist inşa sürecinde sürekli derinleştiğini" belirtti.

Çin Komünist Partisinin ve Pekin'in, yeni dönemde Pyongyang ile ilişkilerini daima "stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften" gördüğünü vurgulayan Şi, "Çin, KDHC ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümünü ve Çin-KDHC Dostluk Yılı'nı fırsat kabul ederek, uzun vadeli dostluğun ve karşılıklı stratejik güvenin derinleştirilmesi, işbirliği ve etkileşimlerin artırılması ile bölgesel barışa ve istikrara katkı için birlikte çalışmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim de mesajında, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yılı olan 2024'ün kritik bir yıl olduğunu, her iki ülkede de "sosyalist inşanın yeni bir ilerleme evresine girdiğini" ve "uluslararası durumun karmaşık değişimlerden geçtiğini" vurguladı.

Kim, "zamanın ihtiyaçlarına" uygun olarak ve her iki ülke halklarının isteği ve beklentisi doğrultusunda iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ve işbirliğini geliştirmeyi istediklerini kaydetti.