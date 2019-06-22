Çin ve Kore liderleri, Şehitler Anıtı'nda

İki günlük Kore ziyareti kapsamında başkent Pyongyang'da bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pyongyang'daki Çin Halk Gönüllü Ordusu Şehitleri Dostluk Kulesi'ni ziyaret etti. Emperyalizme karşı mücadele eden iki ülkenin askerleri anıldı

Kore Savaşı'nda emperyalizme karşı omuz omuza mücadele eden Çin ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti liderleri, diplomatik ilişkilerinin başlamasının 70. yılını kutladılar.



Çin Devlet Başkanı sıfatıyla ilk kez Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Şi Cinping, iki günlük ziyaretinin son gününde Kore lideri Kim Jong-un ile birlikte başkent Pyongyang'daki Çin Halk Gönüllü Ordusu Şehitleri Dostluk Kulesi'ni ziyaret etti. Törene liderlerin eşleri de katıldı.



Ülkelerinin milli marşlarının çalınmasının ardından muhafızlar anıta çelenk bıraktı.



Çin Devlet lideri Şi Cinping, çelenge "Çin Halk Gönüllü Ordusu şehitleri ölümsüzdür" yazılı şeridi taktı.



Ardından şehitler için saygı duruşu düzenlendi.



Ardından şehitliğin içindeki sergi salonunu gezen liderler burada iki ülke arasındaki dostluğun nesilden nesile geçmesi temennisini yinelediler.



İki günlük resmi ziyaretini tamamlayan Şi Cinping Pyongyang'dan ayrılırken Kore halkının sevgi gösterileriyle uğurlandı.



Kim Jong-un'un uçağa kadar eşlik ettiği Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, devlet töreniyle ülkeden ayrıldı.



ulusal.com.tr

