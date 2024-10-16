Çin ve Rusya başbakanları bir araya geldi

Çin Başbakanı Li Qiang ve Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin, Pakistan’ın İslamabad kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Başbakanlar Konseyi'nin 23. Toplantısı'na katıldı. Li ve Mişustin toplantı kapsamında görüştü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Çin ve Rusya başbakanları bir araya geldi
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Li Qiang, Çin-Rusya diplomatik ilişkilerinin 75’inci yıl dönümünde, iki ülkenin başkanları arasında varılan önemli anlaşmaların hayata geçirilmesi için stratejik koordinasyonun güçlendirilmesine ve kazan-kazan iş birliğinin sürdürülmesine hazır olduklarını belirtti. Li, bu iş birliğinin küresel refah ve istikrara da katkı sağlayacağını aktardı.

Li Qiang, ayrıca ŞİÖ üyesi ülkelerin ‘ŞİÖ ruhu’ doğrultusunda hareket ederek, karşılıklı stratejik güveni pekiştirmeleri gerektiğine dikkat çekti. Li, ticaret, enerji, dijital ekonomi ve yeşil endüstri gibi alanlarda iş birliğinin yoğunlaştırılması gerektiğini de söyledi.

“ORTAK YATIRIM PROJELERİ BAŞLATIYORUZ"

Mihail Mişustin ise Moskova ile Pekin'in dış baskılara rağmen ekonomik iş birliğini hızlandırdığını ve ortak yatırım projeleri başlattığını ifade etti. Karşılıklı ticaret hacminin arttığını belirten Mişustin, “Ortak yatırım projeleri başlatıyoruz. Enerji ortaklığımız, petrol, gaz, kömür ve nükleer iş birliği alanlarını kapsayan kapsamlı bir stratejik karaktere kavuştu" dedi.

Başbakan Mişustin, Moskova ile Pekin'in yeni uluslararası ulaşım koridorları oluşturduğunu, tarıma özel bir önem verdiğini ve Rusya ile Çin'de gıda güvenliğini güçlendirdiğini dile getirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Rusya ile diplomatik ilişkilerin 75’inci yıl dönümü dolayısıyla mevkidaşını ve tüm Çinli dostlarını tebrik eden Mişustin, "Geçen üç çeyrek yüzyılda Rusya-Çin iş birliği yeni seviyeye geldi. İyi komşuluk, dostluk, stratejik ortaklık geleneklerini inşa ediyoruz ve aynı zamanda geleceğe de güvenle bakıyoruz” diye konuştu.

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