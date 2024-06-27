Çin ve Rusya ile lityum anlaşmaları yapan, BRICS’e katılmak isteyen Bolivya’da darbe girişimi

Bolivya’da başarısız bir darbe girişimi oldu. Darbeci kuvvetler zırhlı araçlarla başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştı.



Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce (LUİZ ARFE), darbeci komutan Jose Zuniga’ya (HOZE TUNİGA) hükümet sarayında direndi. Arce’den askerlerini derhal çekmesini istedi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, halktan darbecilere karşı direnmesini istedi.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de direniş çağrısı yaptı. Morales, “Kent ve kırsal kesimdeki tüm halkımıza demokrasiyi savunmaları için ulusal seferberlik çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in (HOZE VİLSIN SANÇEZ) emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri döndü.

Darbe girişiminin başını çeken eski komutanlar gözaltına alındı.

Başarısız darbe girişiminin Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce’nin Rusya ziyareti arkasından gelmesi dikkat çekti. 4-7 Haziran günlerinde düzenlenen St. (SEN) Petersburg Ekonomi Forumu’na katılan Arce, burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

2023’te Çin ile 1 milyar dolarlık, Rusya ile 450 milyon dolarlık lityum anlaşması imzalayan Bolivya, dünyanın en büyük lityum rezervlerine sahip. Lityum elektrikli otomobil ve batarya üretimi için kritik bir maden.

Rusya ile lityum anlaşması yapan Bolivya ayrıca BRICS’e de üye olmak istiyor.

Darbeyle indirilmek istenen Devlet Başkanı Luis Arce mayıs ayında, Amerikan hegemonyasından kurtulmak için BRICS’e üye olmak istediklerini açıklamıştı.