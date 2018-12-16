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Çin ve Tayvan’da deprem meydana geldi

Çin ve Tayvan’da deprem meydana geldi.

Çin ve Tayvan’da deprem meydana geldi

Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu, adanın doğusundaki Hualien kentinin yaklaşık 40 kilometre açıklarındaki denizde 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Yerin 30,3 kilometre altına gerçekleşen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmazken, sarsıntılar, Yeni Taipei kenti ile adanın Taitung, Yilan, Nantou, Taichung, Yunlin, Changhua Hsinchu ilçelerinde hissedildi.

Çin’de 5,7 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezi de, ülkenin Sıçuan eyaletindeki Yibin'e bağlı Şingvın ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 12 kilometre altında gerçekleşen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklamada yapılmadı. 

Sıçuan, fay hatlarının yoğun olduğu ülkenin deprem kuşağında yer alıyor. Sıçuan'ın Ciucaygou vilayetinde geçen yıl yaşanan 7 büyüklüğündeki depremde 20 kişi yaşamını yitirmiş, 493 kişi de yaralanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #çin #Tayvan
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