Çin Halk Cumhuriyeti'nden Venezuela'ya gönderilen 64 tonluk tıbbi yardım taşıyan kargo uçağı başkent Karakas'a ulaştı. Çin Devleti geçen iki ayda iki yardım uçağı daha göndermiş, ABD ambargosu yüzünden zor günler geçiren Venezuela halkına yardım elini uzatmıştı

Çin Halk Cumhuriyeti'nden Venezuela'ya gönderilen 64 tonluk tıbbi yardım taşıyan kargo uçağı başkent Karakas'a ulaştı.



Venezuela Devleti 64 ton ilaç ve diğer tıbbi malzemeleri taşıyan üçüncü bir uçağın Çin'den Karakas'a geldiğini duyurdu.



Çin'den gelen malzemeler arasında ilaçların yanı sıra tıbbi ekipmanların da olduğunu bildirildi.



Venezuela devleti, Çin devletinden gelen yardımın iki ülke arasındaki insani işbirliği konusundaki anlaşmaların bir parçası olarak yapıldığını açıkladı.



ABD ambargosu ve örtülü operasyonlarıyla zor günler geçiren Venezuela halkı dost ülkelerden gelen yardımlarla Amerikan emperyalizmine karşı direnmeye devam ediyor.



Çin'den gönderilen 65 ton insani yardım taşıyan ilk uçak 29 Mart'ta Karakas'a gelmişti. Nisan ayının ilk haftasında ikinci yardım uçağı 71 ton malzemeyi ulaştırmıştı.



Mart ayında Rusya tarafından da, Venezuela'ya buğday ve ilaç taşıyan bir kargo uçağı gönderilmişti.



Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefet ile Oslo'da gerçekleşen görüşme süreci hakkında cuma günü açıklama yaptı. Maduro, muhalefetle gerçekleşen görüşmelerin amacının ülke için barış gündemi oluşturmak olduğunu söyledi.



ulusal.com.tr

