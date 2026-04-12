Çin yeni internet uydusunu uzaya fırlattı!

Çin, uydu internet altyapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda SatNet test uydusunu Cielong-3 (Akıllı Ejderha-3) roketiyle başarıyla fırlattı. Sarı Deniz kıyısındaki Hayyang şehri açıklarında kurulu deniz platformundan gerçekleştirilen operasyon neticesinde uydu, Alçak Yer Yörüngesi'ndeki planlanan konumuna ulaştı.

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi (CALT) tarafından geliştirilen katı yakıtlı Cielong-3 roketi, bu görevle birlikte 11'inci başarılı taşıma misyonunu tamamladı. 31 metre uzunluğa ve 2,65 metre çapa sahip olan 4 aşamalı roket, 500 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 1,6 tona kadar yük taşıma kapasitesiyle ticari uydu pazarındaki operasyonel kabiliyetini tescilledi.

MALİYET VE KAPASİTE HEDEFLERİ

CALT’ın stratejik planlamasında, fırlatma maliyetlerini kilogram başına 10 bin doların altına çekmek temel hedef olarak yer alıyor. 2019 yılında Cielong-1 ile başlayan bu teknolojik süreç, gelecekte 2,5 ton taşıma kapasitesine sahip olması öngörülen Cielong-4 roketiyle devam edecek. Pekin’in bu hamlesi, küresel uydu ağındaki payını artırma ve uydu internet teknolojilerinde bağımsız bir altyapı kurma stratejisinin kritik bir parçası olarak değerlendiriliyor.