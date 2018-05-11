Çin Hava Kuvvetleri, yerli üretim olan Chengdu J-20 adlı beşinci nesil savaş uçağını ilk kez bir tatbikatta sınadı.

Çin Hava Kuvvetleri, beşinci nesil savaş uçağı Chengdu J-20’nin ilk kez bir tatbikatta sınandığını duyurdu.Uçak geçen şubat ayında ordunun hizmetine sunulmuştu. Amerika'nın F-22 ve F35'lerine karşılık gelen Çin'in 5. sınıf uçağının ilk uçuş denemesinin de 2011 yılında yapıldığı belirtildi.Çin Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, yeni savaş uçağının pilotların becerilerini geliştirdiği kaydedildi.Ayrıca yapılan tatbikatların düzenli hale geldiği ifade edildi. Kombine olduğu ifade edilen tatbikatlara J-16 ve J-10C savaş uçaklarının da katıldığı belirtildi.Açıklamada, “J-20'nin tatbikatlara katılımı, Hava Kuvvetleri’nin Çin’in bağımsızlığını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma görevini yerine getirmede yardımcı olacak” dendi.