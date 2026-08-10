Cinayet soruşturması başlatmışlardı! Valizdeki “ceset” oyuncak bebek çıktı

Avustralya'da polis, yol kenarına atılan bir valizin içinde bulunan oyuncak bebeği gerçek bir ceset sanarak cinayet soruşturması başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cinayet soruşturması başlatmışlardı! Valizdeki “ceset” oyuncak bebek çıktı
Yayınlanma:

Avustralya'da dün araçla seyahat eden iki kişi, Oallen kasabasında yol kenarına atılan bir valizin içinde insan kalıntıları olduğuna dair polise ihbarda bulundu. İhbarı ardından harekete geçen polis, olayla ilgili cinayet soruşturması başlattı.

MEĞER OYUNCAK BEBEKMİŞ

Soruşturma kapsamında yapılan detaylı incelemede, valizin içerisinde üzerinde kıyafetler bulunan, saçları ve burun piercingi olan gerçeğe çok yakın bir oyuncak bebek olduğu tespit edildi.

Polis yaptığı açıklamada, cismin üzerinde morluk ve sıyrıklara benzeyen izler bulunduğunu ve ekiplerin valizi detaylı incelemediğini aktardı. Polis, "Özellikle dün ve bugün olduğu gibi kötü hava şartlarıyla karşılaştığımızda, olay yerindeki delillerin ve kalıntıları fazla hareket ettirmek istemiyoruz" ifadelerini kullanarak, söz konusu cismin "son derece gerçekçi" olduğunu belirtti.

Altın fiyatlarında son durum: 10 Ağustos gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?Altın fiyatlarında son durum: 10 Ağustos gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?Ekonomi
Mezarlıkta kapkaç dehşeti! Telefonu çaldılar, mobil bankacılıktan servet boşalttılar!Mezarlıkta kapkaç dehşeti! Telefonu çaldılar, mobil bankacılıktan servet boşalttılar!Yurt
avusturalya
Günün Manşetleri
Gazeteci Burhan Can Terzi gözaltına alındı
'ABD’ye güvenemeyeceklerini gösteren bir işaret’
Bakım desteği ve gazi maaşları sil baştan değişti!
Yeni eğitim yılı öncesi kırtasiye ürünlerine denetim başlatıldı
2050'de dünyanın en kalabalık 15 ülkesi!
"Şartlar kabul edilene kadar kapatacağız"
3 ilde tüm plajlara denize girme yasağı geldi
Resmi Gazete'de yayımlandı!
5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda
Öğrenci affı Resmi Gazete'de yayımlandı!
Çok Okunanlar
BİM'de fiyatlar resmen dibe vurdu! Yarın başlıyor, erken kalkan kapacak! BİM'de fiyatlar resmen dibe vurdu! Yarın başlıyor, erken kalkan kapacak!
O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi! O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi!
6 Milyon 200 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 6 Milyon 200 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Dışarı çıkacaklar dikkat! Dışarı çıkacaklar dikkat!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum