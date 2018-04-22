Çin’in başkenti Pekin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliğinde yapılan kutlama programında kentteki Türk ve Çinli çocukların yanı sıra çeşitli ülkelerden çocuklar bir araya geldi.



Etkinlik kapsamında çay töreni, yan flüt performansı, Pekin operası, Çin kaligrafisi ve çeşitli etkinliklere katılan çocuk sanatçılar büyük beğeni topladı.



Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen programda yaptığı konuşmada, Pekin’deki Türk ve Çinli çocukların böyle bir günde birlikte olmasından büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:



“Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza iyi bir istikbal bırakmak onların daha eğitim almaları, daha iyi kaynaşmaları, hele ki yurt dışında gurbette olan çocuklarımızın büyükelçiliğimizle ve resmi organlarımızla birlikte olması, yan yana olması bize ayrıca mutluluk vermektedir."



23 Nisan’ın milli mücadele için anlam ve önemine değinen Önen, “23 Nisan, ulusal egemenliğimize giden yolda, milli mücadele yolunda çok önemli bir mihenk taşıdır. 23 Nisan, aynı zamanda ilk meclisimizin kuruluş tarihidir. 23 Nisan ayrıca büyük Atatürk'ün söylediği gibi 'Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir'in yılbaşıdır." dedi.



Büyükelçi Önen, bu yılın Çin’de Türkiye Turizm Yılı olarak kutlandığına da dikkati çekerek, “Bu yıl Çin’de Türkiye Turizm Yılı olarak kutlanıyor, bu yılda birçok etkinliğimiz var. 23 Nisan da onlardan biridir. Bu yılın iki ülkenin ilişkilerinin yakınlaşmasına, gelişmesine katkı sağlaması en büyük temennimiz.” diye konuştu.



