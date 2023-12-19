Çin'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem! 118 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'de 6,2 büyüklüğünde deprem yaşandı. İlk belirlemeye göre, 118 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem! 118 Kişi Hayatını Kaybetti
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Çin'in kuzeydoğusundaki Gansu eyaleti, 6,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Gansu ve Çinhay sınırı yakınında gece yarısı yaşanan depremde en az 118 kişi hayatını kaybetti, 220 kişi de yaralandı.

Bölgede çok sayıda evin, yol ve altyapının zarar gördüğünü, ilçeye bağlı birçok köyde elektrik ve su kesintilerinin olduğunu bildirildi. Kurtarma çalışmaları için 580 kişilik ekip bölgeye sevk edildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, arama ve kurtarma çalışmalarının acil yürütülmesi çağrısı yaptı, depremzede vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması talimatını verdi.

Himalaya Dağları'nın uzantısındaki geniş fay hattı üzerinde yer alan Gansu Eyaleti, Çin'de büyük depremlerin sık yaşandığı yerlerden biri.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# çin # deprem # son dakika
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