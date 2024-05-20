Çin'de bir kişi okula saldırdı

Olay, Çin'in güneyindeki Jiangxi eyaletinde meydana geldi. Bir ilkokula düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Çin'de bir kişi okula saldırdı
Editör: Yağmur Biçen

Haber Global'in haberine göre Çin'in güneyindeki Jiangxi eyaletinde yaşanan olayda polis, saldırının meyve bıçağı kullanan 45 yaşındaki bir kadın tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Polisin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. 

Olayda iki kişi öldü, on kişi yaralandı. Bunlar arasında öğrenci olup olmadığı belirtilmedi. Saldırıyı duyan veliler okula akın etti. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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